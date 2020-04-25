События

23:15 25.04.2020

Боевики ранили украинского военного вблизи Лебединского на Донбассе

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Боевики незаконных вооруженных формирований ранили в ходе очередных обстрелов украинского военнослужащего вблизи населенного пункта Лебединское на Донбассе, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

По данным штаба, вечером в субботу под обстрелы пророссийских боевиков попали позиции украинских военных в районе Лебединского. Противник применил автоматические станковые гранатометы. Подразделения Объединенных сил дали отпор из имеющихся огневых средств.

Отмечается, что в результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Раненого военного эвакуировали в военно-медицинское учреждение, где ему оказали помощь.

"Такие преступные действия российских оккупантов раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей", - подчеркнули в штабе.

Теги: #ранение #украина #донбасс #обстрелы
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