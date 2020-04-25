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23:03 25.04.2020

Ким Чен Ын по-прежнему не появляется на публике

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Ким Чен Ын по-прежнему не появляется на публике

Лидер КНДР Ким Чен Ын, вероятно, умер, утверждает в субботу издание New York Post со ссылкой на одного из руководителей гонконгского телевидения.

Этот человек пояснил в соцсетях, что получил эту информацию от "серьезного источника".

Со своей стороны, некоторые японские СМИ утверждают, что по их информации, Ким Чен Ын жив, однако его состояние - тяжелое после перенесенной операции на сердце. Циркулируют даже предположение, что он - в вегетативном состоянии.

Западные СМИ, со своей стороны, передавали, что группа врачей и официальных лиц отправилась в КНДР из Китая в качестве "советников".

Южнокорейское агентство "Ренхап" сообщает, что в субботу Ким Чен Ын на публике, судя по всему, не появлялся. В последний раз его видели на публичных мероприятиях 11 апреля.

В субботу северокорейские СМИ сфокусировались на теме 88-летии основания армии страны. Информации о лидере КНДР эти СМИ не передавали.

Ранее в апреле ряд СМИ, в том числе CNN, уже сообщали со ссылкой на источники, что Ким Чен Ын может быть серьезно болен. Президент США Дональд Трамп сказал, что не общался с Пхеньяном на эту тему. Вместе с тем, он подчеркнул, что информация CNN не соответствует действительности.

Теги: #лидер #ситуация #кндр
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