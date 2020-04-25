В Черновицкой области внедорожник перевернулся в кювет, водитель погиб на месте

В Кельменецком районе (Черновицкая обл) произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель внедорожника перевернулся в кювет и скончался на месте от полученных травм, сообщил отдел коммуникации полиции области.

"В ночь на 25-е апреля в селе Бузовица 29-летний черновчанин не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением автомобилем "Lexus LX 470". Водитель допустил съезд внедорожника в кювет с последующим его опрокидыванием", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате полученных во время ДТП травм водитель погиб на месте происшествия. Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Следователи внесли сведения о ДТП в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.