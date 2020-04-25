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22:18 25.04.2020

В Италии отмечают значительное замедление распространения коронавируса

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Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Италии за сутки выросло на 2 357 человек, сообщает в субботу управление гражданской обороны.

Это - заметно меньше, чем днем ранее, когда сообщалось о 3021 заразившимся.

В общей сложности, в Италии коронавирус выявили у более 195 тыс. жителей. Число случаев смерти от последствий заражения - более 26,3 тыс.

В управлении гражданской обороны Италии подчеркивают, что среди положительных моментов - постепенное уменьшение общего числа людей, которые в данный момент еще болеют: по состоянию на вечер субботы, их - 105,8 тыс.

Теги: #данные #италия #вирус
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