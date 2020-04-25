События

22:07 25.04.2020

В общежитии Запорожья зафиксировано 13 случаев коронавируса, у 12 человек заболевание протекало бессимптомно

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В общежитии Запорожья, где в субботу зафиксирована вспышка короновирусной  инфекции, уже выявлено 13 больных COVID-19. У 12 инфицированных заболевание протекало  бессимптомно, сообщил городской голова Запорожья Владимир Буряк на своей странице в Facebook.

По его словам, в общежитии Александровского района, где проживает 200 человек, первый случай COVID-19 был  выявлен у местной жительницы, госпитализированной в Запорожскую областную инфекционную больницу.

После проведения ПЦР-тестов всем 36 соседям, проживающим с ней на одном этаже, у 12 человек была выявлена короновирусная инфекция, протекающая без всяких симптомов.

Все заболевшие госпитализированы в 7-ю городскую больницу. Жильцы общежития, контактировавшие с инфицированными, помещены  в обсервацию в 8-ю городскую больницу.

Специальная комиссия по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций признала общежитие инфицированным объектом. Его закрыли на карантин. Рядом с общежитием установлены посты полиции.

В ближайшее время тестирование на наличие COVID-19 пройдут все жильцы общежития.

На данное время устанавливаются все контактные лица, не проживающие в общежитии – родственники заболевших, сотрудники общежития и др.

Теги: #общежитие #коронавирус #украина #запорожье
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