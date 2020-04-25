Обесточены 11 населенных пунктов на Закарпатье из-за сильного ветра и дождя, пострадавших нет

На Закарпатье в результате порывистого ветра и дождя обесточены 11 населенных пунктов и повалены деревья, пострадавших нет, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"В частности, обесточены н.п. в Хустском (3 полностью, 1 частично), Береговском (4 полностью, 1 частично), Виноградовском (1 полностью) и Великоберезнянском (1 частично) районах. Восемь поваленных деревьев находились на автодорогах в Береговском, Свалявском, Иршавском районах и городе Мукачево", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства отмечают, что на местах работают аварийные бригады РЭС, и вскоре электроснабжение будет восстановлено.

Для ликвидации последствий падения деревьев и веток на места привлечены спасатели. Все деревья распылены и отстранены от мест их падения.

Информации о пострадавших в результате непогоды лиц в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины не поступало.