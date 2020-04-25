Число смертей от коронавируса во Франции превысило 22,6 тыс

Во Франции среди зараженных коронавирусом за последние сутки умерли 369 человек, что составляет 22614 летальных исходов с начала эпидемии, сообщил в субботу в коммюнике директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон.

Представитель Минздрава в очередной раз отметил снижение числа госпитализаций в стране.

По последним данным, всего госпитализированы 28222 пациента с диагнозом коронавируса. За минувшие сутки поступили 999 новых больных с COVID-19.

В отделениях реанимации находятся 4725 инфицированных. В том числе с пятницы туда помещены 124 новых больных.

С начала эпидемии во Франции были госпитализированы 87524 пациента с COVID-19. За то же время из больниц выписаны 44594 вылечившихся, отмечается в коммюнике.