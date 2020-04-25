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19:04 25.04.2020

В Киеве разоблачили злоумышленников, которые переправляли детей за границу под прикрытием суррогатного материнства

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В Киеве разоблачили злоумышленников, которые переправляли детей за границу под прикрытием суррогатного материнства

Киевские правоохранители пресекли деятельность группы лиц, которые под прикрытием программы суррогатного материнства за денежное вознаграждение осуществляли перемещение новорожденных детей за границу, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Как отмечается, согласно материалам следствия, к организации схемы причастны руководители одной из столичных медицинских клиник, предоставляющая услуги в сфере репродуктивной медицины, а также группа лиц, подыскивавшая в Украине женщин для оформления фиктивных браков с иностранцами и участия в программах суррогатного материнства.

"Общий размер денежного вознаграждения, которую получали участники сделки, составлял около $50 тыс. США, из которых плата за организацию искусственного оплодотворения составляла $15 тыс. США, услуги по фиктивному браку с иностранцами от $1000 - 1500 США", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по адресам проживания фигурантов, офисов, клиники и в автомобилях проведено 11 обысков, в ходе которых изъято медицинскую документацию, паспорта граждан Украины и заверенные копии паспортов граждан иностранных государств, доверенности на представление интересов, другие документы, денежные средства, ноутбуки, мобильные телефоны, черновые записи и флэш носители.

В ходе следственных действий также были установлены адреса квартир, где содержались новорожденные дети до решения вопроса об их перемещении через границу.

"В квартире хостельного типа на территории Соломенского района столицы правоохранители обнаружили 5 новорожденных детей от 2 до 6 недель, которые находились под наблюдением двух женщин и мужчины. После оформления соответствующих актов работниками ювенальной превенции младенцев доставили в детские больницы города Киева", - сообщили в прокуратуре.

В настоящее время идет систематизация и анализ изъятой документации. Проводятся мероприятия по проверке около 140 граждан иностранных государств на причастность к перемещению новорожденных детей за границу в нарушение действующего законодательства.

Теги: #дети #перенаправление #граница #киев #украина
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