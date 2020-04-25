События

18:51 25.04.2020

Боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в субботу

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В субботу, 25 апреля, боевики 10 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе, при этом противник снова использовал запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"25 апреля вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружений. Сегодня в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 субботы, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Отмечается,что боевики применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Подавляющее большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Утром незаконные вооруженные формирования трижды обстреляли украинских защитников в районе Авдеевки, выпустив 12 мин 120-го калибра и 9 мин с 82 мм минометов, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подразделения Объединенных сил неподалеку Павлополя, Широкино и Старогнатовки противник обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Рядом с Опытно украинские военные зафиксировали вражеский огонь из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ со 120 мм минометов обстреляли украинские позиции вблизи Новоалександровки и Попасной, а из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по опорным пунктам Объединенных сил рядом с Орехово.

Теги: #украина #донбасс #обстановка
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