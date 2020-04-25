Киевский метрополитен возобновит работу не ранее 31 мая

Киевский метрополитен возобновит работу, приостановленную в рамках карантина в связи со вспышкой коронавируса, не раньше 31 мая, сообщила пресс-служба метрополитена в телеграмм-канале.

"Восстановление работы метро планируется не раньше, чем на третьем (https://t.me/Metro6/152), а это может произойти только через 30 дней после окончания карантина. Если все пойдет по плану, то этап запуска подземки приходится на 31 мая", - сказано в сообщении.

"Метрополитен не сможет сразу перевозить всех горожан", - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Отмечается, что сначала в метро смогут ездить только при наличии спецпропусков. Возможность использовать этот вид транспорта для всех остальных граждан представится примерно 10 июня.