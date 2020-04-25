Через КПВВ "Станица Луганская" пропустили 47 граждан, у которых были особые основания - ОГА

47 граждан, которые в силу особых жизненных обстоятельств, возраста и состояния здоровья имели основания для пересечения линии разграничения, в субботу были пропущены через КПВВ "Станица Луганская" в обоих направлениях, сообщила Луганская областная государственная администрация (ОГА).

Как сообщается на странице Луганской ОГА в соцсети Фейсбук, 22 человека перешли с временно оккупированной территории Луганщины на подконтрольную Украине. Это в основном люди, имеющие онкологические заболевания. В ОРДЛО пропустили 25 человек.

Списки составлялись с привлечением представителей Международного Комитета Красного Креста и ОБСЕ, а также были согласованы командованием Объединенных сил.

Руководитель Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал, что пропуск людей с обеих сторон должен был начаться в 10.00 утра. " Как всегда, мы придерживались договоренностей. Однако, первая женщина с временно оккупированной территории прошла КПВВ "Станица Луганская" только в 14.45", - отметил он.

Все граждане, которые вернулись на подконтрольную Украине территорию будут направлены на двухнедельную обсервацию. Те, кто живет на территории области, будут находиться в самоизоляции, других разместят в специально определенном медицинском учреждении.

С 22 марта Украина приостановила пропуск через линию разграничения на Донбассе лиц и транспортных средств. С 28 марта на территории операции Объединенных сил введен режим «Красный», которым ограничен въезд / выезд в Луганскую и Донецкую области.