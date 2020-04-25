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17:05 25.04.2020

В Запорожье в одном из общежитий выявлены 11 заболевших Covid-19

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В Запорожье в одном из общежитий выявлены 11 заболевших Covid-19

Городской голова Запорожья Владимир Буряк экстренно собирает городскую комиссию по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в связи с обнаружением вспышки Covid-19 в одном из общежитий города.

"На данный момент известно, что в одном из общежитий в Александровском районе обнаружены 11 больных коронавирусной инфекцией", - сообщает пресс-служба Запорожского городского совета.

Общежитие закрыто, планируется проведение санитарной обработки. Всем жильцам общежития проведут тесты на обнаружение коронавируса.

Как сообщалось, по состоянию на утро 25 апреля в Запорожской области подтвержден 171 случай Covid-19.

Теги: #коронавирус #запорожье
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