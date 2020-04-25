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17:05 25.04.2020

В Оболонском районе Киева задержали мужчину, который стрелял в полицейского

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В Оболонском районе Киева задержали мужчину, который стрелял в полицейского

В Киеве задержали злоумышленника, который стрелял в полицейского в Оболонском районе столицы и ранил его, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Как сообщается, пострадавший сотрудник уголовного розыска Оболонского управления полиции, возвращаясь домой, заметил подозрительного мужчину, который бродил между машинами на парковке.

"Полицейский для предупреждения преступления решил проследить за неизвестным и стал на обочине дороги. Злоумышленник заметил, что за ним наблюдают и начал угрожать. После того, как оперативник предъявил удостоверение работника полиции, злоумышленник ударил его в лицо и начал убегать", - указывается в сообщении.

Правоохранитель начал преследовать злоумышленника и догнал его на ул. Вышгородской, где между ними началась драка. Злоумышленник достал оружие и четыре раза выстрелил в сотрудника полиции.

"В этот момент на место происшествия подъехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции, которые задержали правонарушителя на месте", - сообщают правоохранители.

Пострадавший был госпитализирован с огнестрельными ранениями ног. У 28-летнего задержанного правонарушителя изъяли устройство для отстрела резиновых пуль.

По факту начато уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Теги: #киев #полиция
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