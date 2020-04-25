В Херсонской области раскрыли схему хищения денег, выделенных на закупку средств защиты для медиков

В Херсонской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) раскрыли схему хищения средств государственного бюджета, выделенных на борьбу с пандемией COVID-19.

"По предварительным данным следствия, должностные лица одного из районных центров первичной медико-санитарной помощи разработали механизм присвоения денег, которые были перечислены медучреждению райсоветом для противодействия распространению инфекционного заболевания", - сообщает пресс-центр СБУ.

Как было установлено, фигуранты дела заключили договор с коммерческой структурой города Каховка на приобретение для медицинского персонала защитных масок, халатов и дезинфицирующих средств. При этом в договоре стоимость продукции была значительно завышена.

По предварительных оценкам, ущерб госбюджету составил 110 тыс. грн.

По факту было начато уголовное производство по ст. 367 (служебная халатность). Продолжаются следственные действия.