События

15:43 25.04.2020

В Херсонской области раскрыли схему хищения денег, выделенных на закупку средств защиты для медиков

1 мин читать
В Херсонской области раскрыли схему хищения денег, выделенных на закупку средств защиты для медиков

В Херсонской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) раскрыли схему хищения средств государственного бюджета, выделенных на борьбу с пандемией COVID-19.

"По предварительным данным следствия, должностные лица одного из районных центров первичной медико-санитарной помощи разработали механизм присвоения денег, которые были перечислены медучреждению райсоветом для противодействия распространению инфекционного заболевания", - сообщает пресс-центр СБУ.

Как было установлено, фигуранты дела заключили договор с коммерческой структурой города Каховка на приобретение для медицинского персонала защитных масок, халатов и дезинфицирующих средств. При этом в договоре стоимость продукции была значительно завышена.

По предварительных оценкам, ущерб госбюджету составил 110 тыс. грн.

По факту было начато уголовное производство по ст. 367 (служебная халатность). Продолжаются следственные действия.

Теги: #херсонская_область #сбу #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:32 25.04.2020
Почти четверть всех жертв коронавируса в мире приходится на США

Почти четверть всех жертв коронавируса в мире приходится на США

14:56 25.04.2020
В Николаевской области второй летальный случай от коронавирусной инфекции

В Николаевской области второй летальный случай от коронавирусной инфекции

14:17 25.04.2020
В ВОЗ предупредили вылечившихся от коронавируса об опасности повторного заражения

В ВОЗ предупредили вылечившихся от коронавируса об опасности повторного заражения

14:07 25.04.2020
В Херсонской области из-за вспышки коронавируса на въезд-выезд закрываются три населенных пункта

В Херсонской области из-за вспышки коронавируса на въезд-выезд закрываются три населенных пункта

14:00 25.04.2020
Украинский производитель в субботу поставит 1 тыс ПЦР-систем, а в воскресенье – 1,5 тыс

Украинский производитель в субботу поставит 1 тыс ПЦР-систем, а в воскресенье – 1,5 тыс

13:53 25.04.2020
Число смертей зараженных коронавирусом в Бельгии достигло почти 7 тысяч

Число смертей зараженных коронавирусом в Бельгии достигло почти 7 тысяч

13:21 25.04.2020
Житель Тернополя, вернувшийся с Польши, покончил с собой во время обсервации

Житель Тернополя, вернувшийся с Польши, покончил с собой во время обсервации

12:28 25.04.2020
В Беларуси вылечили донорской плазмой шесть пациентов с тяжелой формой коронавируса

В Беларуси вылечили донорской плазмой шесть пациентов с тяжелой формой коронавируса

11:57 25.04.2020
Сложившиеся в период карантина стандарты социального поведения должны соблюдаться и после его завершения – премьер-министр Украины

Сложившиеся в период карантина стандарты социального поведения должны соблюдаться и после его завершения – премьер-министр Украины

11:39 25.04.2020
В Харьковской области число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 125 – Кучер

В Харьковской области число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 125 – Кучер

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сложившиеся в период карантина стандарты социального поведения должны соблюдаться и после его завершения – премьер-министр Украины

За минувшие сутки еще у 37 человек в Киеве подтвержден диагноз Covid-19, один случай – летальный

В Украине за минувшие сутки новых 478 случаев Covid-19, 8 ранее заболевших умерли, 181 выздоровел

Правительство отменит все ограничения, когда в Украине будут наблюдаться только единичные привозные случаи инфицирования коронавирусом - Шмыгаль

На третьем этапе выхода из карантина планируется открытие детских и спортплощадок, частично метро, местные перевозки, ТРЦ и базы отдыха - Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Генштаб ВСУ сообщил об успешных летных испытаниях украинской ракеты "Ольха-М"

В Житомирской области спасатели собрали около 2 кг ртути, найденной гражданином возле своего огорода

В Киеве 25 и 26 апреля ожидаются порывы ветра 15-20 м / с - Укргидрометцентр

ВУЗы в Украине завершат учебный год в дистанционном режиме

Спецрейс SkyUp вылетит во Франкфурт в 16.00, Госавиаслужба дала добро

В "Евросолидарности" считают провокацией предложение России доставить гуманитарную помощь в Киево-Печерскую Лавру

Погода будет способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе в Киевской и Житомирской областях - замдиректора Укргидрометцентра

Госавиаслужба не разрешает выполнить спецрейс во Франкфурт

В Украине в ближайшие дни похолодает, пройдут дожди

С начала суток боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины, потерь среди украинских военнослужащих нет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА