События

15:34 25.04.2020

В Житомирской области спасатели собрали около 2 кг ртути, найденной гражданином возле своего огорода

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В Житомирской области спасатели собрали около 2 кг ртути, найденной гражданином возле своего огорода

В Бердичеве Житомирской области местный житель обнаружил большое количество ртути на грунтовой дороге на окраине райцентра.

"Шарики ртути были разбросаны на площади одного квадратного метра, поэтому спасатели около трех часов тщательно проводили работы по демеркуризации серебристо-белого металла в специальный чемодан. В целом специалисты собрали около 2 кг ртути", - сообщается на странице Госслужбы по ЧС в соцсети Фейсбук.

Теги: #ртуть #житомирская_область
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