События

15:32 25.04.2020

Почти четверть всех жертв коронавируса в мире приходится на США

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Почти четверть всех жертв коронавируса в мире приходится на США

Почти четверть всех жертв коронавируса в мире - 52 тыс. человек - скончались в США, сообщает в субботу CNN.

Все эти люди умерли менее, чем за три месяца. На этой неделе выяснилось, что первые две жертвы коронавируса в США скончались 6 и 17 февраля соответственно, поскольку штаты начали пересчитывать число умерших в начале эпидемии.

Всего в США к настоящему моменту провели порядка 5,1 млн тестов на коронавирус, и ведущий инфекционист США Энтони Фаучи считает, что сейчас следует увеличить число проводимых тестов.

Всего к настоящему моменту, по данным сайта Worldometers, который собирает статистику по коронавирусу онлайн, в мире выявлено почти 2,9 млн случаев заражения COVID-19. Скончались почти 198 тыс. зараженных. Выздоровели свыше 811 тыс. человек.

В Европе к субботе число скончавшихся с коронавирусом превысило 120 тыс. человек, заразились свыше 1,3 млн европейцев. Самое высокое число жертв в Италии - свыше 25,9 тыс. человек. В Испании, по "Паис", число жертв коронавируса за сутки составило 378 человек, всего в стране скончалось уже более 22,9 тыс. человек. Всего в Испании выявили вирус у 223 тыс. человек.

Также среди европейских стран высокое число жертв коронавируса во Франции - 22,2 тыс. человек и в Британии - без малого 20 тыс. человек.

В Германии за последние сутки от коронавируса скончались 179 человек, а также выявили свыше 2 тыс. новых заражений, всего в стране подтвердилось более 152 тыс. случаев заражения коронавирусом.

В Иране за сутки от коронавируса скончались 76 человек, всего к субботе - свыше 5,6 тыс. человек. Диагностировали Covid-19 в этой стране у 89 тыс. человек. Кроме того, свыше 3 тыс. Иранцев госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии.

В Африке самое высокое число заражений выявили в ЮАР - у 4,2 тыс. человек, далее следуют Египет (свыше 4 тыс. зараженных), Марокко (свыше 3,6 тыс.) и Алжир с 3,1 тыс. зараженных. Больше всего жертв коронавируса к настоящему моменту в Алжире - 415 человек. Всего на континенте выявили 28 тыс. заражений, скончались 1,3 тыс. человек.

Теги: #сша #коронавирус
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