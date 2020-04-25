В Киеве 25 и 26 апреля ожидаются порывы ветра 15-20 м / с - Укргидрометцентр

В ближайшие часы и до конца суток 25 апреля и в течение суток 26 апреля в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м / с (I уровень опасности - желтый), сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Городская власть напоминает киевлянам о необходимости соблюдать противоэпидемические мероприятия и ограничения. В частности, не выходить из дома без крайней необходимости.