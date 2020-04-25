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15:18 25.04.2020

ВУЗы в Украине завершат учебный год в дистанционном режиме

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ВУЗы в Украине завершат учебный год в дистанционном режиме

Высшие учебные заведения в Украине завершат учебный год дистанционно, сообщила и.о. министра обрарования и науки Любомира Мандзий.

"Мы предоставили рекомендательное письмо заведениям высшего образования по организации окончания учебного года. Исходя из сложившейся ситуации, окончание учебного года будет происходить дистанционно. И высшие учебные заведения должны быть готовы завершить учебный год", - сказала она в интервью изданию "Радио Свобода".

Мандзий уточнила, что период проведения сессий смещаться не будет.

"То есть преподаватели учреждений сейчас работают со своими студентами дистанционно. И мы рекомендовали подойти организовано до окончания учебного года и закончить его в сроки, которые предусмотрены, организовать дистанционно сдачи экзаменов, и сессии. Если будет изменена эпидемиологическая ситуация и будут сняты ограничения относительно возможности посещения учреждений высшего образования, то, безусловно, высшие учебные заведения смогут организовать сессию в аудиториях", - пояснила она.

На таких же условиях будут проводиться выпускные экзамены в высших учебных заведениях.

"Технические возможности у заведений высшего образования были. И они могут организовать этот процесс дистанционно", - подчеркнула Мандзий.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины продлил введенные в стране карантинные меры до 11 мая. С 12 мая, при условии заполнения больниц пациентами с COVID-19 менее чем на 50% и сохранения процента выявленных случаев заболевания в стране в пределах 5% в течение 10 дней, будет запущен пятиэтапный план выхода из карантина.

Теги: #мандзий #образование
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