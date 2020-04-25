В Николаевской области второй летальный случай от коронавирусной инфекции

В Николаевской области число летальных случаев заболевших Covid-19 увеличилось до двух.

"Умер житель села Прибужье Домановского района в возрасте 73 лет, который был госпитализирован 18.04.2020 в "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней с подозрением на коронавирусную инфекцию Covid-19", - сообщила Николаевская облгосадминистрация в соцсети Фейсбук в субботу.

В Николаевской области по состоянию на утро 25 апреля зафиксировано 103 случая заболевания Covid-19.