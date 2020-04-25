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14:53 25.04.2020

Спецрейс SkyUp вылетит во Франкфурт в 16.00, Госавиаслужба дала добро

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Спецрейс SkyUp вылетит во Франкфурт в 16.00, Госавиаслужба дала добро

Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) разрешила авиакомпании SkyUp Airlines выполнить спецрейс PQ907 по маршруту Киев - Франкфурт, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе авиакомпании.

Вылет рейса, который должен был подняться в воздух 25 апреля в 7:45, запланирован на 16.00.

Как сообщалось, авиакомпании пришлось отложить выполнение рейса, поскольку Госавиаслужба не выдала разрешение на выполнение этого рейса.

Теги: #госавиаслужба #госавиаадминистрация #skyup #германия
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