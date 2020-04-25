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14:41 25.04.2020

В "Евросолидарности" считают провокацией предложение России доставить гуманитарную помощь в Киево-Печерскую Лавру

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В "Евросолидарности" считают провокацией предложение России доставить гуманитарную помощь в Киево-Печерскую Лавру

Предложение России доставить "гуменитарный конвой" в Киево-Печерскую Лавру является провокацией, заявила народный депутат фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз.

"Россия хочет доставить "гумконвой" Киево-Печерской Лавре из-за заболевания попов Московского патриархата короновирусом. Подключили к акции даже публичных лиц, российских артистов и других сторонников режима Путина. Все это для того, чтобы информационно "натянуть на волка кожу овцы", - убеждена Фриз, сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

Фриз считает, что именно Россия стоит за тем, что Украинская православная церковь Московского патриархата призывала верующих не бояться и идти в храмы на Пасху.

"Фото из Святогорской и Почаевской лавры в пасхальные дни является доказательством того, что нарушались не только карантине мероприятия, но и того, что таким образом Кремлем через московскую церковь в Украине проводилась спецоперация в нашей стране", - подчеркнула Фриз.

Она предполагает, что предложение гуманитарной помощи является частью спланированной спецоперации РФ.

"Первый шаг. Создание в лаврах - Киево-Печерской, Святогорской, Почаевсокий - вспышек заболевания COVID-19. Второй. Сбор "гумпомощи" и требование РФ в Украину - принять ее. Этот груз доставят под военной охраной и в сопровождении представителей разведки, как это было, например, в Италии", - заявила Фриз.

"Третий. Взятие де-факто этих территорий под абсолютный контроль с целью проведения акций по дестабилизации ситуации на религиозной почве, создание картинки для СМИ, дискредитация Украины и др", - предполагает нардеп.

Она предостерегла представителей власти от участия в реализации планов РФ.

"Допуск под любым видом этих "гуманитарных" грузов в Киев или другие города является прямой изменой национальным интересам государства", - отмечает представитель "Евросолидарности".

Как сообщалось, 13 апреля Киево-Печерская Лавра была закрыта на карантин, проведена усиленная дезинфекция всех зданий, а также помещений духовной академии и семинарии.

Теги: #рф #фриз #евросолидарность
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