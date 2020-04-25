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14:17 25.04.2020

В ВОЗ предупредили вылечившихся от коронавируса об опасности повторного заражения

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В ВОЗ предупредили вылечившихся от коронавируса об опасности повторного заражения

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в субботу заявили, что нельзя утверждать, будто вылечившиеся от коронавируса люди не могут им заразиться повторно благодаря антителам в плазме крови, пишет The Guardian.

"На данном этапе пандемии пока недостаточно данных об эффективности иммунитета с антителами", - заявили в организации.

В ВОЗ призвали людей, полагающих, что обладают иммунитетом к коронавирусу, поскольку уже переболели им, не игнорировать рекомендации в области общественного здравоохранения.

Ранее на этой неделе власти Чили запустили программу по выдаче сертификатов выздоровевшим от коронавируса. Так называемые "карточки Covid" в Чили будут выдавать в электронном виде. Их получат те, кто сдал положительный тест на коронавирус, и после двухнедельного карантина больше не демонстрирует признаки заболевания.

Теги: #коронавирус #воз
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