В Херсонской области из-за вспышки коронавируса на въезд-выезд закрываются три населенных пункта

В Херсонской области полностью закрывают на въезд-выезд в три населенных пункта в связи с ростом случаев заболевания коронавирусом.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

"Этот город Олешки, а также села Левые Солонцы Ошковского района и Малые Копани Голопристанского района. В указанных населенных пунктах зафиксировано увеличение количества больных коронавирусом, поэтому на днях будут проводиться временные ограничения и дополнительные дезинфицирующие мероприятия по недопущению распространения коронавирусной болезни", - указывается в сообщении.

Въезд и выезд в указанные населенные пункты закрыт с 13:00 25 апреля и до 6:00 27 апреля. На время действия ограничений в городе Олешки установлены 5 карантинных блокпостов, в селах - по два.

Как сообщалось, по состоянию на утро 25 апреля в Херсонской области подтверждены 79 случаев Covid-19.