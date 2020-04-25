Украинский производитель в субботу поставит 1 тыс ПЦР-систем, а в воскресенье – 1,5 тыс

ООО "Укргентех" осуществило 24 апреля первую поставку 2 тысяч ПЦР-систем, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Действительно, началась поставка ПЦР-систем от украинского производителя – это "Укргентех". Первую поставку они осуществили вчера. Одна ПЦР-система насчитывает почти 100 тестов. Вчера была поставка 2 тыс ПЦР-систем, которые сразу поехали в регионы. Это почти 200 тыс тестов", - сказал он на онлайн-брифинге в субботу.

Министр отметил, что в субботу будет поставка еще 1 тысячи ПЦР-систем, то есть 100 тыс тестов. "Завтра планируется еще 150 тыс тестов. Они сразу отправляются в регионы", - сказал он.

Кроме того, Степанов сказал, что Министерство финансов в конце марта выделило Институту молекулярной биологии и генетики НАН Украины определенную сумму средств "на научные исследования и на возможность изготовления и тестирования ПЦР-систем".

"У меня тоже была встреча с директором Института молекулярной биологии и генетики. Мы должны осознавать, что это тот наш потенциал научный, который мы сто процентов должны приобщать, в том числе и для изготовления ПЦР-систем. Но ученые – не производители. Поэтому тут очень важно сделать синергию между учеными и промышленными предприятиями, которые непосредственно могут изготовлять (ПЦР-системы - ИФ). Именно об этом мы предварительно договорились и будем ожидать дальнейшего сотрудничества", - сказал глава Минздрава.