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14:00 25.04.2020

Погода будет способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе в Киевской и Житомирской областях - замдиректора Укргидрометцентра

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Погода будет способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе в Киевской и Житомирской областях - замдиректора Укргидрометцентра

Погода 25 и 26 апреля будет способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе в северной части Житомирской области и в зоне отчуждения, сообщил заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко.

"Ветер юго-западный, слабый, 1-4 м/с, температура воздуха 11-15 градусов тепла, прозрачность атмосферы (метеорологическая дальность видимости), по данным метеостанций "Чернобыль", "Овруч" и "Коростень", составляет от 10 до 20 км. Перемещение продуктов остатков горения происходит в восточном направлении. В частности, от Зоны ЧАЭС в западные области Черниговской области, а с северных районов Житомирской области - в направлении северных районов Киевской области со скоростью до 15-20 км/ч", - сказал он на онлайн-брифинге в субботу, комментируя текущую метеорологическую обстановку.

Он отметил, что химическое загрязнение воздуха в Киеве находится в целом в пределах, допустимых для текущего периода весны.

"Превышение предельно допустимых концентраций отмечается по диоксиду азота, незначительное превышение отмечается по диоксиду серы и формальдегида. Это касается мест скопления автотранспорта, в частности, из-за ремонта дорог", - пояснил Прокопенко.

Радиоактивное загрязнение в Киевской и Житомирской областях также остается в пределах природного фона.

Также Прокопенко сообщил, что до конца дня 25 апреля в Киевской и Житомирской областях ожидается облачность с прояснениями, местами кратковременные дожди, возможна гроза. Ночью 26 апреля также ожидается кратковременный дождь. Днем без осадков, как и 27 и 28 апреля.

"В целом, характер погоды 25 и 26 апреля будет способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое воздуха", - подытожил Прокопенко.

Теги: #погода #пожар
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