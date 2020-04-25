Госавиаслужба не разрешает выполнить спецрейс во Франкфурт

Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) не выдает авиакомпании SkyUp Airlines разрешение на выполнение спецрейса PQ907 по маршруту Киев - Франкфурт, который должен был вылететь 25 апреля в 7:45, и задерживается уже на пять часов, рейс не выпускают из Украины.

"Среди пассажиров рейса - иностранные граждане, граждане Европейского Союза, в том числе дипломаты. Многие из этих пассажиров добираются домой через Франкфурт транзитом. Для большей части пассажиров Франкфурт - не конечный пункт назначения, им еще предстоит достаточно долгий путь к своим странам и городам. Этот спецрейс был организован именно для того, чтобы помочь иностранным гражданам вернуться домой", - подчеркивают в SkyUp.

В авиакомпании заявляют, что по непонятным для SkyUp причинам Госавиаслужба не выдает разрешение на выполнение этого рейса.

"Официальную причину задержки выдачи разрешения нам не сообщают. Вместе с тем на этой неделе SkyUp Airlines уже успешно выполнила спецрейсы во Франкфурт, Берлин и Сеул. Вся техническая документация, необходимая авиакомпании для выполнения данного рейса, в наличии и согласованна в полном объеме", - отмечают в авиакомпании.

Сейчас авиакомпания принимает все меры для того, чтобы рейс состоялся, и ожидает необходимого разрешения от Госавиаслужбы.