События

13:57 25.04.2020

В Украине в ближайшие дни похолодает, пройдут дожди

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В Украине в ближайшие дни похолодает, пройдут дожди

В ближайшие сутки на территорию Украины будет перемещаться влажный и прохладный воздух с северо-запада, вытесняя тепло на крайний юг и восток, падение атмосферного давления сменится ростом, сообщил Укргидрометцент.

В воскресенье временами дождь, ночью в Черкасской, местами Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, днем в Харьковской области значительный дождь.

Ветер северо-западный, в восточных областях юго-западный, 7-12 м/с, в Украине порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9°, в западных областях 1-6° тепла; днем 12-17°, на крайнем юге и востоке до 20°.

В Киеве в ночь на воскресенье дождь, днем без осадков; температура ночью 6-8° тепла, днем 13-15°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 26 апреля самая высокая температура днем была 26,3 в 1926г., самая низкая ночью -2,8 в 1948г..

В понедельник в Украине без существенных осадков, лишь в восточной части временами дождь.

Ветер северо-западный и западный, 5-10 м/с, в восточной части порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в западных, большинстве северных и центральных областей на поверхности почвы заморозки 0-3°; днём 11-16° тепла, в Закарпатье до 19°.

В Киеве в понедельник без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-6° тепла, днем 13-15°.

Теги: #погода #прогноз
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