С начала суток боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины, потерь среди украинских военнослужащих нет

С начала суток 25 апреля боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает Министерство обороны Украины.

Отмечается, что основная огневая активность была зафиксирована в зоне действий оперативно-тактиченской группировки "Восток". В частности, с начала суток велись обстрелы позиций ОС под Авдеевкой, где боевики вели огонь из минометов калибров 82 мм и 120 мм, а также из станковых и автоматических гранатометов.

Кроме того, из станкового противотанкового гранатомета были обстреляны защитники Павлополя.

Под Ореховым боевики применяли гранатометы СПГ и РПГ. Под Старогнатовкой велся огонь из автоматических гранатометов АГС.

Под Опытным применяли автоматические и станковые гранатометы.

Украинские подразделения открывали огонь в ответ, используя дежурные огневые средства. Потерь в результате обстрелов среди украинских военнослужащих нет.