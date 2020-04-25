События

13:21 25.04.2020

Житель Тернополя, вернувшийся с Польши, покончил с собой во время обсервации

1 мин читать
Житель Тернополя, вернувшийся с Польши, покончил с собой во время обсервации

39-летний житель Тернополя, который 14 апреля вернулся с Польши, покончил с жизнью во время обсервации, сообщил Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом в соцсети Фейсбук.

Как отмечается, на протяжении почти двух лет мужчина почти все время жил за границей.

20 апреля попал на обсервацию в городскую больницу №3. "Симптомов коронавируса у мужчины не было, трижды в день он измерял температуру тела, не жаловался на самочувствие", - отмечено в сообщении.

Мужчина был женат, воспитывал четырех детей. "Ему никто не приносил в больницу передач. Мужчина трижды в день получал больничное питание. В палате, в которой жил один, был индивидуальный санузол и балкон", - говорится в сообщении.

Там также рассказали, что вечером 24 апреля мужчина закрылся в палате. На вечернем обходе медики не смогли открыть двери и вызвали полицию. "Причину самоубийства установит следствие", - отмечено в сообщении.

Теги: #коронавирус #тернополь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:28 25.04.2020
В Беларуси вылечили донорской плазмой шесть пациентов с тяжелой формой коронавируса

В Беларуси вылечили донорской плазмой шесть пациентов с тяжелой формой коронавируса

11:57 25.04.2020
Сложившиеся в период карантина стандарты социального поведения должны соблюдаться и после его завершения – премьер-министр Украины

Сложившиеся в период карантина стандарты социального поведения должны соблюдаться и после его завершения – премьер-министр Украины

11:39 25.04.2020
В Харьковской области число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 125 – Кучер

В Харьковской области число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 125 – Кучер

11:36 25.04.2020
Сицилия оплатит туристам 50% стоимости авиабилетов на остров после окончания пандемии

Сицилия оплатит туристам 50% стоимости авиабилетов на остров после окончания пандемии

11:36 25.04.2020
Правительство Украины создало межведомственную рабочую группу по противодействию COVID-19

Правительство Украины создало межведомственную рабочую группу по противодействию COVID-19

11:29 25.04.2020
За минувшие сутки еще у 37 человек в Киеве подтвержден диагноз Covid-19, один случай – летальный

За минувшие сутки еще у 37 человек в Киеве подтвержден диагноз Covid-19, один случай – летальный

11:22 25.04.2020
Количество случаев COVID-19 в ВСУ выросло до 37, из них 6 за минувшие сутки

Количество случаев COVID-19 в ВСУ выросло до 37, из них 6 за минувшие сутки

11:18 25.04.2020
В поминальные дни соблюдение карантинных ограничений на кладбищах обеспечат усиленные патрули полиции и Национальной гвардии - МВД Украины

В поминальные дни соблюдение карантинных ограничений на кладбищах обеспечат усиленные патрули полиции и Национальной гвардии - МВД Украины

11:09 25.04.2020
В настоящее время нет потребности привлекать студентов и интернов для противодействия Covid-19, заверил глава Минздрава Украины.

В настоящее время нет потребности привлекать студентов и интернов для противодействия Covid-19, заверил глава Минздрава Украины.

10:31 25.04.2020
За минувшие сутки в Украине провели рекордные 5825 исследований на коронавирус методом ПЦР

За минувшие сутки в Украине провели рекордные 5825 исследований на коронавирус методом ПЦР

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сложившиеся в период карантина стандарты социального поведения должны соблюдаться и после его завершения – премьер-министр Украины

За минувшие сутки еще у 37 человек в Киеве подтвержден диагноз Covid-19, один случай – летальный

В Украине за минувшие сутки новых 478 случаев Covid-19, 8 ранее заболевших умерли, 181 выздоровел

Правительство отменит все ограничения, когда в Украине будут наблюдаться только единичные привозные случаи инфицирования коронавирусом - Шмыгаль

На третьем этапе выхода из карантина планируется открытие детских и спортплощадок, частично метро, местные перевозки, ТРЦ и базы отдыха - Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Руководство Рады примет участие в возложении цветов к памятному знаку ликвидаторов Чернобыльской катастрофы

Полиция сообщила о разоблачении в Днепропетровской области должностных лиц горсовета. Филатов заявил о поддержке мэра города Покров

Кабмин выделил более 26 млн грн на перенос водопровода "Горное - Дрогобич" во Львовской области

Продолжается локализация лесных пожаров в шести лесничествах Чернобыльской зоны

Лукашенко отправился в Чернобыльскую зону сажать сосны

Во Львовской области раскрыли схему присвоения авиационных запчастей в двух воинских частях - ГБР

Глава Минздрава Украины в субботу посетит три больницы в Киевской области

В Подольске Одесской области количество заболевших Covid-19 превысило количество в Одессе - глава ОГА

В Беларуси проходит республиканский субботник, президент Лукашенко и премьер Румас сажают деревья

Число заражений COVID-19 в Грузии выросло до 456

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА