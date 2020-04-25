Руководство Рады примет участие в возложении цветов к памятному знаку ликвидаторов Чернобыльской катастрофы

Руководство Верховной Рады в воскресенье, 26 апреля, почтит память ликвидаторов Чернобыльской катастрофы, сообщает пресс-служба парламента.

"26 апреля в 9:00 председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, первый заместитель председателя Руслан Стефанчук и заместитель председателя Елена Кондратюк примут участие в церемонии возложения цветов к памятному знаку "Воинам Чернобыля" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля" в связи с 34-й годовщиной Чернобыльской катастрофы", - указывается в сообщении.

В рамках торжественного мероприятия память погибших почтут возложением цветов и минутой молчания.

Мероприятие состоится по адресу г. Киев, проспект Мира, 16.