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12:43 25.04.2020

Полиция сообщила о разоблачении в Днепропетровской области должностных лиц горсовета. Филатов заявил о поддержке мэра города Покров

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Полиция сообщила о разоблачении в Днепропетровской области должностных лиц горсовета. Филатов заявил о поддержке мэра города Покров

Полиция сообщила о разоблачении в Днепропетровской области должностных лиц горсовета в хищении более 1 млн грн бюджетных средств.

В свою очередь мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в соцсети Фейсбук выступил в поддержку мэра города Покров Александра Шаповала.

Как сообщается на сайте Нацполиции, средства выделялись на проведение капитального ремонта кровель жилых домов и ремонта учебных заведений города. 24 апреля городскому голове, руководителю и сотруднику управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства исполнительного комитета горсовета, а также двум гражданским лицам сообщено о подозрении.

При этом в сообщении не указывается город в Днепропетровской области, где выявлены хищения.

"Установлено, что подконтрольными коммерческими структурами заключались договоры на проведение капитального ремонта кровель жилых домов и ремонта учебных заведений города. В дальнейшем должностные лица утверждали своей подписью документы, в которые заранее вносили недостоверные сведения относительно объемов и качества выполненных работ. Эти документы были основанием для перечисления средств на счета коммерческих структур. Легализовали полученные средства через общества с признаками фиктивности", - сообщили правоохранители

По данным полиции, в результате противоправной деятельности нанесен ущерб на сумму свыше 1,3 млн грн.

"Кроме того, были установлены факты получения должностными лицами городского совета "откатов" за перечисление бюджетных средств за выполненные работы"

"Проводится более 30 санкционированных обысков по месту жительства подозреваемых, в их транспортных средствах и у других лиц, задействованных в преступной схеме", - сообщили правоохранители.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

В свою очередь мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу написал, что 24 апреля правоохранители "бросили за решётку мэра города Покров Александра Шаповала и его подчинённых"

"Якобы те создали "преступную группу". Но не учли того обстоятельства, что уже несколько лет город Покров Днепропетровской области занимает первое место по стране в рейтинге прозрачности власти: от госзакупок до внедрения электронных реестров", - отметил Филатов.

Мэр Днепра уверен, что Александр Шаповал имеет безупречную репутацию как среди мэров городов, так и антикоррупционных организаций.

"В ближайшее время, я, как мэр областного центра и член правления АГУ, сделаю по этому поводу официальное заявление к руководству государства", - написал Филатов.

Теги: #днепропетровская_область #полиция #филатов
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