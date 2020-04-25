Кабмин выделил более 26 млн грн на перенос водопровода "Горное - Дрогобич" во Львовской области

Кабинет министров Украины выделил Львовской областной государственной администрации 26,666 млн грн для перенесения магистрального водопровода "Горное - Дрогобич", сообщает "Урядовый портал".

"Соответствующее решение Кабинет министров Украины принял на внеочередном заседании 24 апреля", - указывается в сообщении.

Как сообщается, 30 сентября 2017 года в Дрогобычском районе Львовской области образовался провал в результате землетрясения - в долине р. Вишница раскрылась трещина, проходящая вдоль борта долины, и началось поглощения речного стока в провал.

"В настоящее время возобновились признаки деформаций северного борта долины - в дорожном полотне появились трещины. Возникла опасность попадания в провалы земной поверхности магистрального водопровода. Данный водопровод, которым подается вода в города Стебник и Дрогобыч, пересекает зону влияния калийного рудника №2, что находится в аварийном состоянии и затапливается природными водами, резервного водопровода город не имеет", - подчеркивают в правительстве.

15 марта 2020 года возле г. Стебник образовалась новая большая пропасть в результате обвала породы. Пропасть динамичная и может двигаться.

В связи со сложившейся ситуацией в 2018 году был запущен проект по переносу магистрального водопровода. В рамках реализации проекта выполнены строительные работы на сумму в более чем 6 млн грн.

"Реализация проекта позволит обеспечить бесперебойным, надежным водоснабжением 97,6 тыс. жителей г. Дрогобыч, г. Стебник, с. Болехов и с. Модричи Дрогобычского района Львовской области", - указывается в сообщении.