События

12:12 25.04.2020

Продолжается локализация лесных пожаров в шести лесничествах Чернобыльской зоны

2 мин читать
Продолжается локализация лесных пожаров в шести лесничествах Чернобыльской зоны

По состоянию на 11.00 субботы, 25 апреля, в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения (Чернобыльской зоне) продолжается локализация пожаров на территории шести лесничеств: Лубянского, Дитяткивського, Котовского, Денисовицкого, Корогодского и Паришивского лесничеств.

Как сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения в соцсети Фейсбук, ликвидацией пожаров занимаются подразделения Госслужбы по ЧС (ГСЧС) и сотрудники лесных пожарных станций государственного специализированного предприятия "Северная Пуща".

"Проводятся мероприятия по максимальному пролитию отдельных очагов тления травяного настила, пеньков, лесной подстилки и остатков древесины с целью предотвращения возникновения пожаров и недопущения новых", - отмечается в сообщении.

Основные усилия направлены на локализацию 2 ячеек (с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяника в ячейках, пройденных огнем, отмечено в сообщении.

Продолжают работать пожарные насосные станции по тушению торфяников в районе с. Кривая Гора (Паришивське лесничество) и пгт Полесское (Котовское лесничество).

По информации ГСЧС, для обустройства противопожарных разрывов привлеченв тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно 5 путепрокладчиков Вооруженных сил Украины. Создано 949 км минерализованных полос. К тушению привлечены 3 самолета АН-32П и 3 вертолета, которыми с 24 апреля осуществлено 79 сбросов - 176 т воды.

К тушению привлечены 1 тыс. 122 человек личного состава и 270 единиц техники.

Угрозы объекту "Укрытие", хранилищу радиоактивных отходов и другим критическим объектам зоны отчуждения нет.

"Сейчас скорость ветра достигает 16 км в час. Радиационная ситуация находится под контролем", - подчеркнули в Госагентстве.

Теги: #чернобыльская_зона #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:21 25.04.2020
Лукашенко отправился в Чернобыльскую зону сажать сосны

Лукашенко отправился в Чернобыльскую зону сажать сосны

07:45 25.04.2020
В Чернобыльской зоне ведется ликвидация нескольких очагов лесных пожаров – ГСЧС

В Чернобыльской зоне ведется ликвидация нескольких очагов лесных пожаров – ГСЧС

14:32 24.04.2020
Пожары в Чернобыльской зоне повредили знаки речной навигации на Киевском водохранилище и р. Припять

Пожары в Чернобыльской зоне повредили знаки речной навигации на Киевском водохранилище и р. Припять

12:44 24.04.2020
Продолжается ликвидация пожаров на двух участках в зоне отчуждения ЧАЭС

Продолжается ликвидация пожаров на двух участках в зоне отчуждения ЧАЭС

10:58 24.04.2020
Пожар на территории Дитятковского лесничества в зоне ЧАЭС локализован

Пожар на территории Дитятковского лесничества в зоне ЧАЭС локализован

09:39 24.04.2020
В Одессе ночью на территории мужского монастыря УПЦ (МП) произошел пожар

В Одессе ночью на территории мужского монастыря УПЦ (МП) произошел пожар

08:11 24.04.2020
На севере Житомирской и Киевской областей продолжается тушение отдельных очагов пожара в 7 лесничествах

На севере Житомирской и Киевской областей продолжается тушение отдельных очагов пожара в 7 лесничествах

20:48 23.04.2020
В лесах Житомирской области возник новый пожар

В лесах Житомирской области возник новый пожар

20:37 23.04.2020
Спасатели ликвидировали пожар в Бородянском районе Киевской области - ГСЧС

Спасатели ликвидировали пожар в Бородянском районе Киевской области - ГСЧС

19:06 23.04.2020
Полиция установила личность правонарушителя, причастного к масштабному пожару в Киевской области

Полиция установила личность правонарушителя, причастного к масштабному пожару в Киевской области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сложившиеся в период карантина стандарты социального поведения должны соблюдаться и после его завершения – премьер-министр Украины

За минувшие сутки еще у 37 человек в Киеве подтвержден диагноз Covid-19, один случай – летальный

В Украине за минувшие сутки новых 478 случаев Covid-19, 8 ранее заболевших умерли, 181 выздоровел

Правительство отменит все ограничения, когда в Украине будут наблюдаться только единичные привозные случаи инфицирования коронавирусом - Шмыгаль

На третьем этапе выхода из карантина планируется открытие детских и спортплощадок, частично метро, местные перевозки, ТРЦ и базы отдыха - Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Житель Тернополя, вернувшийся с Польши, покончил с собой во время обсервации

Руководство Рады примет участие в возложении цветов к памятному знаку ликвидаторов Чернобыльской катастрофы

Полиция сообщила о разоблачении в Днепропетровской области должностных лиц горсовета. Филатов заявил о поддержке мэра города Покров

В Беларуси вылечили донорской плазмой шесть пациентов с тяжелой формой коронавируса

Кабмин выделил более 26 млн грн на перенос водопровода "Горное - Дрогобич" во Львовской области

Сложившиеся в период карантина стандарты социального поведения должны соблюдаться и после его завершения – премьер-министр Украины

В Харьковской области число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 125 – Кучер

Сицилия оплатит туристам 50% стоимости авиабилетов на остров после окончания пандемии

Правительство Украины создало межведомственную рабочую группу по противодействию COVID-19

За минувшие сутки еще у 37 человек в Киеве подтвержден диагноз Covid-19, один случай – летальный

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА