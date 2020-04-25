В Харьковской области число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 125 – Кучер

В Харьковской области по состоянию на утро субботы, 25 апреля, лабораторно подтверждено 125 случаев COVID-19, в том числе 7 - за минувшие сутки, сообщил глава облгосадминистрации Алексей Кучер.

"За последние сутки в области подтверждено 7 случаев заболевания COVID-19 (у жителей Харькова, Изюмского, Дергачевского, Змиевского районов", - написал Кучер в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что в Изюмском районе диагноз COVID-19 подтвержден у 2 медиков. Таким образом, число заболевших медработников выросло до 21 человека.

По словам Кучера, количество выздоровевших увеличилось до 15 человек.

Как сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" начальник группы информации и коммуникации Восточного территориального управления Нацгвардии Дмитрий Образцов, среди выписавшихся из областной инфекционной больницы, - 20-летний военнослужащий, проходивший срочную службу в части 3017.

"21 апреля гвардейцу был проведен контрольный тест ПЦР, по результатам тестирования COVID-19 не выявлен... Сейчас состояние военнослужащего удовлетворительное, температура в пределах нормы. Он находится в подразделении воинской части ", - сказал Образцов.

В общей сложности на утро субботы в Харьковской области зарегистрировано 318 подозрений на COVID-19 (в том числе 32 - за минувшие сутки). Из них 125 случаев - подтверждено, 82 - опровергнуто, остальные - на стадии проверки.

Из 125 заболевших 15 человек выздоровели, 2 женщины умерли.

Среди заболевших почти поровну мужчин и женщин (62 и 63 человека соответственно). Больше всего случаев подтвержденного COVID-19 зарегистрировано в Харькове (60 человек) и в Валковском районе области (24 человека).

Больше всего случаев COVID-19 подтверждено в возрастных группах от 41 до 60 (46 человек) и от 21 до 40 лет (40 человек), меньше всего - в возрастных группах старше 80 лет (2 человека) и до 20 лет (7 человек). В возрастной группе от 61 до 80 лет зафиксировано 30 случаев.

Из 108 болеющих 59 человек госпитализирован, 49 - на самоизоляции

С подозрением на COVID-19 госпитализировано 87 человек, 24 находятся на самоизоляции.