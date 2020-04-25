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11:36 25.04.2020

Правительство Украины создало межведомственную рабочую группу по противодействию COVID-19

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Правительство Украины создало межведомственную рабочую группу по противодействию COVID-19

Кабинет министров Украины создал межведомственную рабочую группу по проведению комплексного анализа возможности эффективного реагирования системы здравоохранения для противодействия COVID-19.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 24 апреля, сообщается на сайте правительства.

Главой межведомственной рабочей группы, согласно постановлению, будет министр здравоохранения. Также в состав группы войдет заместитель министра, первый заместитель министра внутренних дел, заместитель министра финансов, заместитель министра цифровой трансформации, заместитель главы Государственной пограничной службы, Правительственный уполномоченный по вопросам гендерной политики (по согласию), представитель Офиса президента Украины (по согласию), заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (по согласию), заместитель главы Службы безопасности Украины (по согласию), директор Государственного учреждения "Центр здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы ", а также представитель самостоятельного структурного подразделения Минздрава, который будет секретарем межведомственной рабочей группы.

Теги: #коронавирус #кабмин
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