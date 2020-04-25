События

11:36 25.04.2020

Сицилия оплатит туристам 50% стоимости авиабилетов на остров после окончания пандемии

1 мин читать
Сицилия оплатит туристам 50% стоимости авиабилетов на остров после окончания пандемии

Власти Сицилии оплатят туристам половину стоимости авиабилетов, а также часть счета за гостиницу в рамках стратегии по восстановлению туризма на острове после окончания пандемии коронавируса, сообщает газета Daily Mail.

"Согласно новой стратегии развития туризма на Сицилии, ориентированной на восстановление отрасли после окончания пандемии коронавируса, власти региона готовы оплатить 50% стоимости авиабилетов, а также каждую третью ночь в объекте размещения. Кроме того, туристы получат бесплатные билеты в музеи и на места археологических раскопок. Ваучеры с предложениями будут доступны на сайте Visit Sicily", - пишет издание.

Как отмечает газета, власти Сицилии готовы потратить на эту программу 50 млн евро, в то время как за март и апрель туриндустрия потеряла около 1 млрд евро.

В Италии 13% ВВП приходится на туризм, и страна уже ищет способы перезапуска отрасли после поэтапного выхода из карантина, запланированного на 4 мая. Среди мер, предложенных региональными офисами по туризму - социальное дистанцирование на пляжах.

Италия является одной из эпидемиологически неблагоприятных стран. Она стоит на втором месте по количеству смертей пациентов с коронавирусом после США.

Теги: #коронавирус #италия #сицилия #туристы #компенсация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:57 25.04.2020
Сложившиеся в период карантина стандарты социального поведения должны соблюдаться и после его завершения – премьер-министр Украины

Сложившиеся в период карантина стандарты социального поведения должны соблюдаться и после его завершения – премьер-министр Украины

11:39 25.04.2020
В Харьковской области число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 125 – Кучер

В Харьковской области число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 125 – Кучер

11:36 25.04.2020
Правительство Украины создало межведомственную рабочую группу по противодействию COVID-19

Правительство Украины создало межведомственную рабочую группу по противодействию COVID-19

11:29 25.04.2020
За минувшие сутки еще у 37 человек в Киеве подтвержден диагноз Covid-19, один случай – летальный

За минувшие сутки еще у 37 человек в Киеве подтвержден диагноз Covid-19, один случай – летальный

11:22 25.04.2020
Количество случаев COVID-19 в ВСУ выросло до 37, из них 6 за минувшие сутки

Количество случаев COVID-19 в ВСУ выросло до 37, из них 6 за минувшие сутки

11:18 25.04.2020
В поминальные дни соблюдение карантинных ограничений на кладбищах обеспечат усиленные патрули полиции и Национальной гвардии - МВД Украины

В поминальные дни соблюдение карантинных ограничений на кладбищах обеспечат усиленные патрули полиции и Национальной гвардии - МВД Украины

11:09 25.04.2020
В настоящее время нет потребности привлекать студентов и интернов для противодействия Covid-19, заверил глава Минздрава Украины.

В настоящее время нет потребности привлекать студентов и интернов для противодействия Covid-19, заверил глава Минздрава Украины.

10:31 25.04.2020
За минувшие сутки в Украине провели рекордные 5825 исследований на коронавирус методом ПЦР

За минувшие сутки в Украине провели рекордные 5825 исследований на коронавирус методом ПЦР

10:01 25.04.2020
В Подольске Одесской области количество заболевших Covid-19 превысило количество в Одессе - глава ОГА

В Подольске Одесской области количество заболевших Covid-19 превысило количество в Одессе - глава ОГА

10:00 25.04.2020
Число заражений COVID-19 в Грузии выросло до 456

Число заражений COVID-19 в Грузии выросло до 456

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сложившиеся в период карантина стандарты социального поведения должны соблюдаться и после его завершения – премьер-министр Украины

За минувшие сутки еще у 37 человек в Киеве подтвержден диагноз Covid-19, один случай – летальный

В Украине за минувшие сутки новых 478 случаев Covid-19, 8 ранее заболевших умерли, 181 выздоровел

Правительство отменит все ограничения, когда в Украине будут наблюдаться только единичные привозные случаи инфицирования коронавирусом - Шмыгаль

На третьем этапе выхода из карантина планируется открытие детских и спортплощадок, частично метро, местные перевозки, ТРЦ и базы отдыха - Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Продолжается локализация лесных пожаров в шести лесничествах Чернобыльской зоны

Лукашенко отправился в Чернобыльскую зону сажать сосны

Во Львовской области раскрыли схему присвоения авиационных запчастей в двух воинских частях - ГБР

Глава Минздрава Украины в субботу посетит три больницы в Киевской области

В Беларуси проходит республиканский субботник, президент Лукашенко и премьер Румас сажают деревья

На полигоне в Одесской области продолжаются летные испытания украинской ракеты "Ольха-М"

В Украине за минувшие сутки новых 478 случаев Covid-19, 8 ранее заболевших умерли, 181 выздоровел

Черниговские пиротехники уничтожили артиллерийский снаряд и минометную мину времен Второй мировой – ГСЧС

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Киргизии

В Житомирской области продолжается тушение отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины – ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА