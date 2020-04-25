Сицилия оплатит туристам 50% стоимости авиабилетов на остров после окончания пандемии

Власти Сицилии оплатят туристам половину стоимости авиабилетов, а также часть счета за гостиницу в рамках стратегии по восстановлению туризма на острове после окончания пандемии коронавируса, сообщает газета Daily Mail.

"Согласно новой стратегии развития туризма на Сицилии, ориентированной на восстановление отрасли после окончания пандемии коронавируса, власти региона готовы оплатить 50% стоимости авиабилетов, а также каждую третью ночь в объекте размещения. Кроме того, туристы получат бесплатные билеты в музеи и на места археологических раскопок. Ваучеры с предложениями будут доступны на сайте Visit Sicily", - пишет издание.

Как отмечает газета, власти Сицилии готовы потратить на эту программу 50 млн евро, в то время как за март и апрель туриндустрия потеряла около 1 млрд евро.

В Италии 13% ВВП приходится на туризм, и страна уже ищет способы перезапуска отрасли после поэтапного выхода из карантина, запланированного на 4 мая. Среди мер, предложенных региональными офисами по туризму - социальное дистанцирование на пляжах.

Италия является одной из эпидемиологически неблагоприятных стран. Она стоит на втором месте по количеству смертей пациентов с коронавирусом после США.