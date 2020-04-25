События

11:22 25.04.2020

Количество случаев COVID-19 в ВСУ выросло до 37, из них 6 за минувшие сутки

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Количество случаев COVID-19 в ВСУ выросло до 37, из них 6 за минувшие сутки

По состоянию на утро субботы, 25 апреля, в Вооруженных силах Украины подтверждены 37 случаев заболевания COVID-19, в том числе 18 выздоровевших и 2 летальных случая, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"За минувшие сутки зарегистрированы 6 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - указывается в сообщении в Facebook.

Четверо заболевших госпитализированы в медицинские учреждения - Военно-медицинский клинический центр Центрального региона в г. Винница (один военнослужащий), Надворнянская центральная больница (один сотрудник ВСУ), Черновицкий военный госпиталь (двое военнослужащих). Двое военнослужащих во Львовской и Ивано-Франковской областях лечатся дома под присмотром медицинской службы.

Состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное, сотрудник ВСУ находится в состоянии средней тяжести.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 25 апреля в Украине подтверждены 8125 случаев COVID-19, из них 478 - за минувшие сутки.

Теги: #всу #коронавирус
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