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11:21 25.04.2020

Лукашенко отправился в Чернобыльскую зону сажать сосны

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Лукашенко отправился в Чернобыльскую зону сажать сосны

Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу находится в Чернобыльской зоне, в ходе субботника будет сажать сосны в Национальном парке "Припятский".

"В двадцатых числах апреля глава государства по традиции посещает районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС. Возрождению этих земель всегда уделяется особое внимание и, учитывая, что в этот раз поездка президента совпала с проведением в стране республиканского субботника, Александр Лукашенко решил принять участие в работах на территории Национального парка "Припятский", - говорится в сообщении госагентства БелТА.

С целью возобновления лесной массы на площади в полтора гектара в парке высадят несколько тысяч саженцев сосны с закрытой корневой системой.

Уточняется, что на субботнике Лукашенко будет работать на посадке деревьев в агрогородке Лясковичи Петриковского района.

Один из четырех национальных парков Беларуси - "Припятский" - расположен в междуречье Припяти, Ствиги и Уборти. Здесь под особой охраной находится около 190 тыс. га территории и более трети занимает абсолютный резерват дикой природы.

Чернобыльская АЭС расположена вблизи города Припять в 18 км от города Чернобыль, в 16 км от границы с Беларусью и в 110 км от Киева.

Авария на АЭС в Чернобыле (Украина) произошла 26 апреля 1986 года. Взрывом был разрушен 4-й энергоблок, в атмосферу выбросило большое количество радиоактивных веществ. Авария расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю ядерной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по экономическому ущербу.

Теги: #лукашенко #чернобыльская_зона #субботник #беларусь
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