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11:18 25.04.2020

В поминальные дни соблюдение карантинных ограничений на кладбищах обеспечат усиленные патрули полиции и Национальной гвардии - МВД Украины

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В поминальные дни соблюдение карантинных ограничений на кладбищах обеспечат усиленные патрули полиции и Национальной гвардии - МВД Украины

В поминальные дни в Украине общественную безопасность будут обеспечивать более 22 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Решением государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 21 апреля 2020 года председателям областных и Киевской городской государственной администраций при участии органов местного самоуправления поручено запретить посещение гражданами кладбищ, мест отдельных захоронений в традиционные послепасхальные поминальные дни, кроме случаев осуществления захоронений", - указывается в сообщении.

Кроме того, постановлением Министерства здравоохранения Украины от 21 апреля 2020 года местным органам исполнительной власти поручено закрыть для посещения кладбища, кроме случаев совершения захоронений при условии соблюдения противоэпидемических правил.

"Полицейские вместе с нацгвардейцами во время проведения поминальных дней будут обеспечивать правопорядок и следить за соблюдением карантинных ограничений. В частности, вблизи кладбищ будут дежурить усиленные патрули. При этом основная задача правоохранителей - это проведение разъяснительной работы о запрете посещений мест захоронений и необходимости соблюдения всех карантинных ограничений", - подчеркивают в МВД.

Как сообщалось, по соглашению всех конфессий, поминальные дни с посещением кладбищ и совершением заупокойных молитв перенесено на 6 июня.

Теги: #коронавирус #полиция #кладбище
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