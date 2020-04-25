События

11:09 25.04.2020

В настоящее время нет потребности привлекать студентов и интернов для противодействия Covid-19, заверил глава Минздрава Украины.

1 мин читать
В настоящее время нет потребности привлекать студентов и интернов для противодействия Covid-19, заверил глава Минздрава Украины.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что студентов медицинских вузов и интернов планировали привлекать на добровольной основе для организационно-технических мероприятий в борьбе с коронавирусной инфекцией, но пока такой необходимости нет.

"В настоящее время такой потребности нет. У нас полностью хватает медработников. Но если возникнет такая потребность, то у нас есть все данные относительно наших добровольцев", - сказал министр на онлайн-брифинге в субботу.

Степанов пояснил, что работа по привлечению добровольцев с медицинским образованием ведется на уровне регионов соответствующими лицами в департаментах здравоохранения.

"Студентов медицинских вузов и интернов планировали привлекать исключительно на добровольной основе. Для этого они заполнили соответствующие анкеты…Планировали привлекать их для борьбы с коронавирусной болезнью для организационно-технических мероприятий", - сказал министр, подчеркнув, что пока в этом нет необходимости.

Теги: #коронавирус #степанов
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:57 25.04.2020
Сложившиеся в период карантина стандарты социального поведения должны соблюдаться и после его завершения – премьер-министр Украины

Сложившиеся в период карантина стандарты социального поведения должны соблюдаться и после его завершения – премьер-министр Украины

11:39 25.04.2020
В Харьковской области число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 125 – Кучер

В Харьковской области число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 125 – Кучер

11:36 25.04.2020
Сицилия оплатит туристам 50% стоимости авиабилетов на остров после окончания пандемии

Сицилия оплатит туристам 50% стоимости авиабилетов на остров после окончания пандемии

11:36 25.04.2020
Правительство Украины создало межведомственную рабочую группу по противодействию COVID-19

Правительство Украины создало межведомственную рабочую группу по противодействию COVID-19

11:29 25.04.2020
За минувшие сутки еще у 37 человек в Киеве подтвержден диагноз Covid-19, один случай – летальный

За минувшие сутки еще у 37 человек в Киеве подтвержден диагноз Covid-19, один случай – летальный

11:22 25.04.2020
Количество случаев COVID-19 в ВСУ выросло до 37, из них 6 за минувшие сутки

Количество случаев COVID-19 в ВСУ выросло до 37, из них 6 за минувшие сутки

11:18 25.04.2020
В поминальные дни соблюдение карантинных ограничений на кладбищах обеспечат усиленные патрули полиции и Национальной гвардии - МВД Украины

В поминальные дни соблюдение карантинных ограничений на кладбищах обеспечат усиленные патрули полиции и Национальной гвардии - МВД Украины

11:06 25.04.2020
Аудит медреформы показывает очень тревожные сигналы – глава Минздрава Украины

Аудит медреформы показывает очень тревожные сигналы – глава Минздрава Украины

10:31 25.04.2020
За минувшие сутки в Украине провели рекордные 5825 исследований на коронавирус методом ПЦР

За минувшие сутки в Украине провели рекордные 5825 исследований на коронавирус методом ПЦР

10:01 25.04.2020
В Подольске Одесской области количество заболевших Covid-19 превысило количество в Одессе - глава ОГА

В Подольске Одесской области количество заболевших Covid-19 превысило количество в Одессе - глава ОГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сложившиеся в период карантина стандарты социального поведения должны соблюдаться и после его завершения – премьер-министр Украины

За минувшие сутки еще у 37 человек в Киеве подтвержден диагноз Covid-19, один случай – летальный

В Украине за минувшие сутки новых 478 случаев Covid-19, 8 ранее заболевших умерли, 181 выздоровел

Правительство отменит все ограничения, когда в Украине будут наблюдаться только единичные привозные случаи инфицирования коронавирусом - Шмыгаль

На третьем этапе выхода из карантина планируется открытие детских и спортплощадок, частично метро, местные перевозки, ТРЦ и базы отдыха - Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Лукашенко отправился в Чернобыльскую зону сажать сосны

Во Львовской области раскрыли схему присвоения авиационных запчастей в двух воинских частях - ГБР

Глава Минздрава Украины в субботу посетит три больницы в Киевской области

В Беларуси проходит республиканский субботник, президент Лукашенко и премьер Румас сажают деревья

Число заражений COVID-19 в Грузии выросло до 456

На полигоне в Одесской области продолжаются летные испытания украинской ракеты "Ольха-М"

В Украине за минувшие сутки новых 478 случаев Covid-19, 8 ранее заболевших умерли, 181 выздоровел

Черниговские пиротехники уничтожили артиллерийский снаряд и минометную мину времен Второй мировой – ГСЧС

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Киргизии

В Житомирской области продолжается тушение отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины – ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА