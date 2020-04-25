Во Львовской области раскрыли схему присвоения авиационных запчастей в двух воинских частях - ГБР

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) во Львове совместно с оперативниками военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) раскрыли схему присвоения военного имущества военнослужащими двух воинских частей во Львовской области.

"По предварительной информации, военнослужащие, ответственные за учет и хранение вертолетов (Ми-8 и Ми-24), которые находятся на балансе Вооруженных Сил Украины, совместно с гражданским лицами наладили механизм фиктивного списания, а также сбыта коммерческим структурам дорогостоящих авиационных деталей и другого военного имущества", - сообщает пресс-служба ГБР.

За время своей деятельности злоумышленники незаконно присвоили военное имущество на сумму более 30 тыс. долларов (более 800 тыс. грн по курсу Национального банка Украины).

На данный момент продолжаются следственные мероприятия. Проводятся обыски на складах воинских частей, служебных кабинетах и по адресам проживания фигурантов дела. Во время обысков изъяты денежные средства, а также украденные ранее авиационные запчасти.

Решается вопрос о сообщении о подозрении. Фигурантам дела инкриминируется ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины военнослужащим грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.