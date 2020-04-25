События

10:40 25.04.2020

Во Львовской области раскрыли схему присвоения авиационных запчастей в двух воинских частях - ГБР

1 мин читать
Во Львовской области раскрыли схему присвоения авиационных запчастей в двух воинских частях - ГБР

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) во Львове совместно с оперативниками военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) раскрыли схему присвоения военного имущества военнослужащими двух воинских частей во Львовской области.

"По предварительной информации, военнослужащие, ответственные за учет и хранение вертолетов (Ми-8 и Ми-24), которые находятся на балансе Вооруженных Сил Украины, совместно с гражданским лицами наладили механизм фиктивного списания, а также сбыта коммерческим структурам дорогостоящих авиационных деталей и другого военного имущества", - сообщает пресс-служба ГБР.

За время своей деятельности злоумышленники незаконно присвоили военное имущество на сумму более 30 тыс. долларов (более 800 тыс. грн по курсу Национального банка Украины).

На данный момент продолжаются следственные мероприятия. Проводятся обыски на складах воинских частей, служебных кабинетах и по адресам проживания фигурантов дела. Во время обысков изъяты денежные средства, а также украденные ранее авиационные запчасти.

Решается вопрос о сообщении о подозрении. Фигурантам дела инкриминируется ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины военнослужащим грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Теги: #гбр #сбу #авиация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:49 25.04.2020
Прокурору с Днепропетровщины, обвиняемому во взяточничестве, избрана мера пресечения в виде содержание под стражей или залог в сумме 1 млн. 51 тыс. грн.  - ГБР

Прокурору с Днепропетровщины, обвиняемому во взяточничестве, избрана мера пресечения в виде содержание под стражей или залог в сумме 1 млн. 51 тыс. грн.  - ГБР

19:01 24.04.2020
"Юнайтед Телеком" не входит в группу Wnet, распространение этой информации направлено на дискредитацию компании - Wnet

"Юнайтед Телеком" не входит в группу Wnet, распространение этой информации направлено на дискредитацию компании - Wnet

15:59 24.04.2020
В Киевской области чиновники государственного авиапредприятия нанесли бюджету убытки на 3 млн грн - СБУ

В Киевской области чиновники государственного авиапредприятия нанесли бюджету убытки на 3 млн грн - СБУ

15:36 24.04.2020
Зеленский назначил Осипчука начальником управления СБУ в Кировоградской области

Зеленский назначил Осипчука начальником управления СБУ в Кировоградской области

01:08 24.04.2020
ГБР сообщило о подозрении пяти следственным Нацполиции за незаконное задержание 8 человек

ГБР сообщило о подозрении пяти следственным Нацполиции за незаконное задержание 8 человек

19:38 23.04.2020
СБУ разоблачила российские телекоммуникационные компании на негласном сборе информации в Крыму

СБУ разоблачила российские телекоммуникационные компании на негласном сборе информации в Крыму

17:23 23.04.2020
Суд обязал СБУ начать расследование возможной госизмены Ермаком и Кучмой - Вятрович

Суд обязал СБУ начать расследование возможной госизмены Ермаком и Кучмой - Вятрович

17:10 23.04.2020
Глава СБУ предлагает продлить запрет российских веб-ресурсов и расширить список

Глава СБУ предлагает продлить запрет российских веб-ресурсов и расширить список

16:38 23.04.2020
Гостаможслужба заявляет об обысках со стороны СБУ и ГБР

Гостаможслужба заявляет об обысках со стороны СБУ и ГБР

12:09 23.04.2020
Результативной поддержкой авиаотрасли станет уменьшение дивидендов до 30% минимум на 5 лет – гендиректор аэропорта "Борисполь"

Результативной поддержкой авиаотрасли станет уменьшение дивидендов до 30% минимум на 5 лет – гендиректор аэропорта "Борисполь"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сложившиеся в период карантина стандарты социального поведения должны соблюдаться и после его завершения – премьер-министр Украины

За минувшие сутки еще у 37 человек в Киеве подтвержден диагноз Covid-19, один случай – летальный

В Украине за минувшие сутки новых 478 случаев Covid-19, 8 ранее заболевших умерли, 181 выздоровел

Правительство отменит все ограничения, когда в Украине будут наблюдаться только единичные привозные случаи инфицирования коронавирусом - Шмыгаль

На третьем этапе выхода из карантина планируется открытие детских и спортплощадок, частично метро, местные перевозки, ТРЦ и базы отдыха - Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Продолжается локализация лесных пожаров в шести лесничествах Чернобыльской зоны

Сложившиеся в период карантина стандарты социального поведения должны соблюдаться и после его завершения – премьер-министр Украины

В Харьковской области число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 125 – Кучер

Сицилия оплатит туристам 50% стоимости авиабилетов на остров после окончания пандемии

Правительство Украины создало межведомственную рабочую группу по противодействию COVID-19

За минувшие сутки еще у 37 человек в Киеве подтвержден диагноз Covid-19, один случай – летальный

Количество случаев COVID-19 в ВСУ выросло до 37, из них 6 за минувшие сутки

Лукашенко отправился в Чернобыльскую зону сажать сосны

В поминальные дни соблюдение карантинных ограничений на кладбищах обеспечат усиленные патрули полиции и Национальной гвардии - МВД Украины

В настоящее время нет потребности привлекать студентов и интернов для противодействия Covid-19, заверил глава Минздрава Украины.

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА