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10:31 25.04.2020

Глава Минздрава Украины в субботу посетит три больницы в Киевской области

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Глава Минздрава Украины в субботу посетит три больницы в Киевской области

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в субботу посетит три больницы в Киевской области.

"Сегодня сразу после окончания брифинга, чтобы посмотреть собственными глазами, что происходит в конкретных больницах разного уровня, я еду в Киевскую область, где посещу три больницы: это и областные больницы, и районная больница", - сказал он на брифинге в субботу.

Степанов отметил, что намерен пообщаться с врачами и пациентами, чтобы услышать их мнение по поводу медицинской реформы.

Теги: #киевская_область #степановка #минздрав
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