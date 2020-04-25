Глава Минздрава Украины в субботу посетит три больницы в Киевской области
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в субботу посетит три больницы в Киевской области.
"Сегодня сразу после окончания брифинга, чтобы посмотреть собственными глазами, что происходит в конкретных больницах разного уровня, я еду в Киевскую область, где посещу три больницы: это и областные больницы, и районная больница", - сказал он на брифинге в субботу.
Степанов отметил, что намерен пообщаться с врачами и пациентами, чтобы услышать их мнение по поводу медицинской реформы.