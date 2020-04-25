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10:01 25.04.2020

В Подольске Одесской области количество заболевших Covid-19 превысило количество в Одессе - глава ОГА

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В Подольске Одесской области количество заболевших Covid-19 превысило количество в Одессе - глава ОГА

В Подольске Одесской области количество подтвержденных случаев Covid-19 превысило количество случаев в Одессе, сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

"По состоянию на 9:30 25 апреля крупнейшие вспышки зафиксированы в: Подольске - 56 случаев (35 госпитализированы). Среди заболевших - 10 медработников; Одессе - 52 случая (30 госпитализированы); Беляевском районе - 26 случаев (20 - госпитализированы)", - написал он в Facebook в субботу утром.

Всего в Одесской области подтверждені 183 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что в Подольске закрывается на двухнедельный карантин городская больница в связи с большим количеством случаев Covid-19 среди медицинских работников. В городе были введены жесткие карантинные меры: запрещен въезд любому транспорту, кроме машин жителей и работников города. Транзитное движение через город также запрещено. Спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области привлечены к проведению дезинфекции прилегающей территории к Подольской городской больницы, центральных улиц, остановок общественного транспорта, детских площадок. Проводится дезинфекция привокзальной площади и территории прилегающей к городскому рынку.

Теги: #коронавирус #одесская_область
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