В Украине за минувшие сутки новых 478 случаев Covid-19, 8 ранее заболевших умерли, 181 выздоровел

По состоянию на утро субботы, 25 апреля, в Украине подтверждено 8125 случаев заболевания Covid-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 782, а скончавшихся - 201, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.

"В течение 24 апреля получено 478 сообщений о новых подтвержденных случаях. ... В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 201 человек, из них 105 мужчин и 96 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%)", - сообщается на странице ЦОЗ в Facebook в субботу утром.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 24 апреля в Украине было подтверждено 7647 случаев коронавирусной инфекции, количество выздоровевших пациентов (601) превышало количество летальных случаев (193).

Таким образом, за минувшие сутки количество летальных случаев возросло на 8, количество случаев выздоровления - на 181.

По состоянию на утро 24 апреля в Украине было подтверждено 477 случаев заболевания за сутки. 23 апреля сообщалось о рекордном количестве случаев Covid-19 – 578. 22 апреля сообщалось о 467 случаях, 21 апреля – 415, 20 апреля – 261, 19 апреля – 343, 18 апреля – 444, 17 апреля – 501, 16 апреля – 397, 15 апреля – 392, 14 апреля – 270, 13 апреля – 325, 12 апреля – 266, 11 апреля – 308. При этом с 11 апреля количество выздоровевших превышает количество умерших от Covid-19 и разрыв продолжает увеличиваться.

Всего в Украине коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая обл. - 377 случаев (56 выздоровели);

Волынская обл. - 212 случаев (40 выздоровели);

Днепропетровская обл. - 240 случаев (13 выздоровели);

Донецкая обл. - 27 случаев (10 выздоровели);

Житомирская обл. - 337 случаев (10 выздоровели);

Закарпатская обл. - 286 случаев (30 выздоровели);

Запорожская обл. - 171 случай (37 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. - 700 случаев (66 выздоровели);

г. Киев - 1159 случаев (60 выздоровели);

Киевская обл. - 519 случаев (47 выздоровели);

Кировоградская обл. - 306 случаев (53 выздоровели);

Львовская обл. - 317 случаев (41 выздоровел);

Луганская обл. - 28 случаев (3 выздоровели);

Николаевская обл. - 103 случая;

Одесская обл. - 183 случая (8 выздоровели);

Полтавская обл. - 169 случаев (14 выздоровели);

Ровенская обл. - 483 случая (41 выздоровел);

Сумская обл. - 94 случая (47 выздоровели);

Тернопольская обл. - 565 случаев (55 выздоровели);

Харьковская обл. - 125 случаев (15 выздоровели);

Херсонская обл. - 79 случаев (15 выздоровели);

Хмельницкая обл. - 66 случаев (12 выздоровели);

Черкасская обл. - 249 случаев (54 выздоровели);

Черновицкая обл. - 1308 случаев (52 выздоровели);

Черниговская обл. - 22 случая (3 выздоровели).

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией ЦОЗ, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 апреля получено 1451 сообщение о подозрении на Covid-19. Всего с начала года получено 23969 сообщений о подозрении на Covid-19.

На амбулаторном лечении 5498 пациентов, из них 433 ребенка и 1301 медработник. Всего госпитализированы 2627 человек, из них 112 детей и 273 медика. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 104 человека, в том числе один ребенок.

В целом 782 человека уже выздоровели, из них 145 медиков, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.