Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Киргизии

На территории Киргизии в субботу в 06:55 по алматинскому времени произошло землетрясение магнитудой 4,9, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 15 км на расстоянии 426 км на юго-запад от казахстанского мегаполиса Алматы. Координаты эпицентра: 40.42 градуса северной широты и 73.38 градуса восточной долготы. Энергетический класс землетрясения - 11.2.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет, отметили сейсмологи.