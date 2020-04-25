В Житомирской области продолжается тушение отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины – ГСЧС

Спасатели продолжают ликвидацию лесных пожаров в Житомирской области, где по состоянию на 07.00 25 апреля продолжается тушение отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины, пожар в лесных массивах Овручского района локализован, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 7 ч. 25 апреля пожар в лесных массивах Овручского района локализован. Силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств, по тушению отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в Виступовицком и Словечанском лесничествах. К тушению привлечены 637 человек и 91 единиц техники, из них от ГСЧС 72 человека личного состава и 18 единиц техники», - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в субботу утром.

Также сообщается, что 23 апреля в ГСЧС поступила информация, что вблизи с.Замысловичи Олевского района возникло возгорание сухой травы и лесного массива.

«По состоянию на 7 ч. 25 апреля продолжается тушение отдельных очагов травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины. К тушению привлечены 163 человека и 30 единиц техники, из них от ГСЧС 65 человек личного состава и 16 единиц техники, в том числе 3 самолета и 1 вертолет, которыми 24 апреля осуществлено 3 сброса - 24 т воды», - подытожили в ГСЧС.