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07:45 25.04.2020

В Чернобыльской зоне ведется ликвидация нескольких очагов лесных пожаров – ГСЧС

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В Чернобыльской зоне ведется ликвидация нескольких очагов лесных пожаров – ГСЧС

Спасатели продолжают тушение пожаров на территории Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств в зоне отчуждения и безусловного отселения по состоянию на 07:00 25 апреля, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 7 ч. 25 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 2 очагов (с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяников в очагах пройденных огнем", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в субботу утром.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и ВСУ. Инженерной техникой создано 949 км минерализованных полос.

К тушению привлечены 1 тыс. 69 человек и 250 единиц техники, из них от ГСЧС 1 тыс. 38 человек личного состава и 236 единиц техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 3 вертолета, которыми 24 апреля осуществлено 79 сбросов - 176 т воды.

Теги: #ликвидация #чаэс #украина #пожар
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