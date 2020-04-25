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07:18 25.04.2020

Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения - штаб ООС

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Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения - штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинский военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации вновь нарушили обязательства о прекращении огня и 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил. 24 апреля противник применил против наших воинов запрещеные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие…Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения», - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Павлополь, Лебединское, Старогнатовка, Широкино Орехово, Хутор Вильный, Новотошковское, Новозвановка.

По данным украинской разведки, 24 апреля украинские военнослужащие ранили. одного боевика НВФ.

«С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреляли наших защитников, которые выполняют задачи в составе оперативно-тактической группировки "Восток". По позициям в районе Авдеевки российские наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В ответ наши военнослужащие оперативно применяли дежурные огневые средства. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», - подытожили в штабе ООС.

 

Теги: #оос #сводка #украина
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