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06:56 25.04.2020

Восстановление Киевского зоопарка проводится с использованием европейского опыта - КГГА

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Восстановление Киевского зоопарка проводится с использованием европейского опыта - КГГА

Киевский зоопарк восстанавливается по европейским стандартам, используя опыт Швейцарии и Германии, заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

«Прежде всего он должен был стать комфортным и для посетителей, и для животных. Мы должны были создать такие условия, чтобы все чувствовали себя уютно. И нам это удалось. Также важно дать зоопарку новый функционал, а именно: построить настоящую парковку, поставить современные удобные туалеты, сделать территорию доступной для родителей с детскими колясками и других маломобильных посетителей», - рассказал Мондриевский.

Как рассказал первый заеститель председателя КГГА, вторую жизнь известны многим киевлянам скульптуры, украшавшие старый вход в зоопарк. Они займут почетное место внутри парка и будут еще долгие годы многим напоминать о детстве.

После снятия в Украине карантинных ограничений Киевский зоопарк будет готов удивить киевлян и гостей столицы.

 

Теги: #киев #восстановление #украина #зоопарк
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