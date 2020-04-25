Двум участникам НВФ «Рубеж», участвовавших в захвате штаба ВМС Украины в Севастополе, сообщено о подозрении – прокуратура

Двум участникам незаконного вооруженного формирования «Рубеж», участвовавших в захвате штаба Военно-Морских сил Украины в Севастополе сообщено о подозрении, сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

«Досудебным расследованием установлено, что указанные граждане Украины, будучи участниками незаконного вооруженного формирования «Добровольческая народная дружина «Рубеж», 19-20 марта 2014 участвовали в осаде и захвате штаба Военно-Морских сил Украины в Севастополе. Подозреваемые также участвовали в захвате противолодочного корвета «Хмельницкий», принадлежащего Военно-морским силам Украины, с целью обеспечения отбуксировать судно вооруженных сил Российской Федерации», - говорится в сообщении, на официальном сайте прокуратуры АР Крым в пятницу.

В настоящее время, подозреваемые объявлены в розыск, и правоохранителями принимаются меры для установления их местонахождения.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.